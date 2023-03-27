Источник RT сообщил, что переживший ампутацию фигурист Роман Костомаров пришёл в себя и готовится к протезированию

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Известный фигурист Роман Костомаров продолжает бороться за жизнь с 10 января. Олимпийский чемпион перенёс уже несколько ампутаций из-за сепсиса, который врачи не могли остановить. Сегодня стало известно, что спортсмен пришёл в себя и его отключили от аппарата искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Также убрана трахеостома, так как все операции завершены.

Костомаров находится в сознании и полон энтузиазма, чтобы начать реабилитацию. Он даже записал голосовое сообщение, в котором сообщил, что "скоро вернётся".

"Сейчас проводится общий мониторинг с тем, чтобы убедиться, что ситуация полностью стабилизирована и можно переходить к следующему этапу лечения — подготовке Костомарова к протезированию", — сообщает информацию RT, ссылаясь на своё источник, который в курсе происходящего.

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