Известный фигурист Роман Костомаров продолжает бороться за жизнь с 10 января. Олимпийский чемпион перенёс уже несколько ампутаций из-за сепсиса, который врачи не могли остановить. Сегодня стало известно, что спортсмен пришёл в себя и его отключили от аппарата искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Также убрана трахеостома, так как все операции завершены.
Костомаров находится в сознании и полон энтузиазма, чтобы начать реабилитацию. Он даже записал голосовое сообщение, в котором сообщил, что "скоро вернётся".
"Сейчас проводится общий мониторинг с тем, чтобы убедиться, что ситуация полностью стабилизирована и можно переходить к следующему этапу лечения — подготовке Костомарова к протезированию", — сообщает информацию RT, ссылаясь на своё источник, который в курсе происходящего.
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