В Оренбурге жителям покажут модель будущего памятника Юрию Шатунову

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Жители Оренбурга смогут 28 марта увидеть результат самого ответственного этапа работы по созданию скульптуры "Юра Шатунов и Сергей Кузнецов". Автор Александр Сукманов закончил проработку голов будущего памятника в пластилине в размер предполагаемой отливки, сообщает издание 56orb.ru.

Отмечается, что памятник будет выполнен в бронзе, за его основу взят совместный снимок автора песен и исполнителя с концерта в Оренбурге в феврале прошлого года.

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