МК: перед Шатуновым умерли ещё 12 членов "Ласкового мая"

Популярный певец Юрий Шатунов стал тринадцатым умершим членом "Ласкового мая". До него при различных обстоятельствах ушли из жизни ещё 12 человек, имевших отношение к группе. Эта трагедия заставила некоторых вспомнить о так называемом проклятии "Ласкового мая", пишет "МК".

Так, осенью 1993 года около дома Шатунова расстреляли клавишника Михаила Сухомлинова. Другой клавишник Игорь Игошин погиб при странных обстоятельствах. Он подрался на свадьбе у подруги, а через час был найден на козырьке подъезда. Обоим было всего по 19 лет.

Также умерли ещё три клавишника: Арвид Юргайтис в 2004 году сгорел при пожаре на даче в 35 лет, Алексей Бурда, по официальной версии, скончался от алкогольной интоксикации в 38 лет, Игорь Анисимов погиб в драке 2012 году, ему было 40 лет.

Солисты группы Юрий Барабаш и Юрий Гуров погибли в ДТП. Ещё один солист Александр Прико умер два года назад от рака.

Из-за обширного инфаркта и отека головного мозга в 46 лет скончался первый концертный директор коллектива Рашид Дайрабаев.

Владимир Бойко, написавший для "Ласкового мая" около 25 песен умер от инсульта в 60 лет.

Заместитель директора Евгений Закулаев, проработавший в коллективе четверть века, скончался от неизвестного заболевания в 49 лет.

В прошлом году после операции по трансплантации костного мозга умер один из лучших, по мнению Андрея Разина, продюсеров России Алексей Мускатин. Ему было 59 лет.

Напомним, солист знаменитой группы "Ласковый май" умер от обширного инфаркта в машине скорой помощи в ночь на 23 июня. Ему было 48 лет.