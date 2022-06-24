Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Народный депутат Украины Каилинкаров: у ВСУ заканчиваются запасы вооружения
Леонков: украинских диверсантов в тылу ВС РФ ждёт незавидная судьба
Ветеран ФСБ: прекратить теракты в Херсоне поможет контрразведывательный режим
Участники Little Big уехали из России в Штаты
В Генштабе ВСУ предпочли не говорить об отходе из Северодонецка
Кадыров заявил, что освобождение Золотого и Горского войдёт в военные учебники
Верховный суд в США отменил постановление о правах на аборт в стране
Терапевт Асанов: употребление мороженого может привести к онкологии
Филипоненко: переодетые боевики ВСУ пытаются уйти из "Горского котла"

МК: перед Шатуновым умерли ещё 12 членов "Ласкового мая"

Шоу-бизнес

Популярный певец Юрий Шатунов стал тринадцатым умершим членом "Ласкового мая". До него при различных обстоятельствах ушли из жизни ещё 12 человек, имевших отношение к группе. Эта трагедия заставила некоторых вспомнить о так называемом проклятии "Ласкового мая", пишет "МК".

МК: перед Шатуновым умерли ещё 12 членов "Ласкового мая"

Так, осенью 1993 года около дома Шатунова расстреляли клавишника Михаила Сухомлинова. Другой клавишник Игорь Игошин погиб при странных обстоятельствах. Он подрался на свадьбе у подруги, а через час был найден на козырьке подъезда. Обоим было всего по 19 лет.

Также умерли ещё три клавишника: Арвид Юргайтис в 2004 году сгорел при пожаре на даче в 35 лет, Алексей Бурда, по официальной версии, скончался от алкогольной интоксикации в 38 лет, Игорь Анисимов погиб в драке 2012 году, ему было 40 лет.

Солисты группы Юрий Барабаш и Юрий Гуров погибли в ДТП. Ещё один солист Александр Прико умер два года назад от рака.

Из-за обширного инфаркта и отека головного мозга в 46 лет скончался первый концертный директор коллектива Рашид Дайрабаев.

Владимир Бойко, написавший для "Ласкового мая" около 25 песен умер от инсульта в 60 лет.

Заместитель директора Евгений Закулаев, проработавший в коллективе четверть века, скончался от неизвестного заболевания в 49 лет.

В прошлом году после операции по трансплантации костного мозга умер один из лучших, по мнению Андрея Разина, продюсеров России Алексей Мускатин. Ему было 59 лет.

Напомним, солист знаменитой группы "Ласковый май" умер от обширного инфаркта в машине скорой помощи в ночь на 23 июня. Ему было 48 лет.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Максим Александров
Популярное
Мир. Новости мира
InsideOver: Путин тремя фактами о ВС РФ сделал предупреждение странам Запада

Президент России Владимир Путин сообщил миру три новости, которые серьёзно повлияют на дальнейшие отношения с Западом.

InsideOver: Путин тремя фактами о ВС РФ сделал предупреждение странам Запада
Шишкин: Шатунов не до конца восстановился после болезни "на нервной почве"
Россия
Шишкин: Шатунов не до конца восстановился после болезни "на нервной почве"
Силовые структуры
Переданные для ВСУ французские САУ Caesar уже разбирают на "Уралвагонзаводе"
Общество
Шатунов произнёс пророческие слова на последнем концерте: "Теперь уже никогда"
Анжела Якубовская Сергей Шакуров: сейчас российским кино правят женщины Анжела Якубовская Любовь Степушова Жизнь американца мало значит: США не будут спасать своих ветеранов в ДНР Любовь Степушова Ирина Шлионская Только тсс!.. ASMR может избавить от стресса шёпотом Ирина Шлионская
Силовые структуры
Пленные ВСУ из котла под Лисичанском заявили, что не стреляли, а рыли окопы
Мир. Новости мира
Express: если британские наёмники будут расстреляны, Лондон объявит войну России
Леонков: ракеты "Калибр" у России не закончатся, несмотря на слухи Запада
Силовые структуры
Леонков: ракеты "Калибр" у России не закончатся, несмотря на слухи Запада
Последние материалы
Коварный астигматизм приводит к косоглазию и резкому падению зрения
Лечимся от простуды: дыхательные спички Стрельниковой
Кадыров заявил, что освобождение Золотого и Горского войдёт в военные учебники
Верховный суд в США отменил постановление о правах на аборт в стране
Терапевт Асанов: употребление мороженого может привести к онкологии
Контактные линзы: советы начинающим
Расстройство пищевого поведения: булимия
Филипоненко: переодетые боевики ВСУ пытаются уйти из "Горского котла"
МК: перед Шатуновым умерли ещё 12 членов "Ласкового мая"
РЖД приостановит отправку ряда грузов в Польшу через Белоруссию с 23 июня
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников