Телеведущий Николай Цискаридзе попал в неоднозначную ситуацию. Блогер Антон S на своём Youtube-канале сделал расклад таро с экспертом Анжеликой. В ходе пасьянса они заглянули в прошлое, будущее и настоящее танцора.
Таролог заявила, что Цискаридзе до сих пор одинок из-за того, что в молодости им пользовались и неоднократно предавали. Также она сообщила, что танцор является однолюбом.
Анжелика подчеркнула, что телеведущий недавно перенёс серьёзное заболевание, о котором никому не сообщал. А в жизни ему давалось всё через боль, которая подталкивала Цискаридзе опустить руки.
Таролог отметила, что на данный момент он стал "мудрым отшельником", но чувствует сильную усталость. А в будущем Цискаридзе ждут тяжёлые времена.
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