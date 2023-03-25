Таролог Анжелика посмотрев судьбу Николая Цискаридзе заявила, что его ждут тяжёлые времена

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий Николай Цискаридзе попал в неоднозначную ситуацию. Блогер Антон S на своём Youtube-канале сделал расклад таро с экспертом Анжеликой. В ходе пасьянса они заглянули в прошлое, будущее и настоящее танцора.

Таролог заявила, что Цискаридзе до сих пор одинок из-за того, что в молодости им пользовались и неоднократно предавали. Также она сообщила, что танцор является однолюбом.

Анжелика подчеркнула, что телеведущий недавно перенёс серьёзное заболевание, о котором никому не сообщал. А в жизни ему давалось всё через боль, которая подталкивала Цискаридзе опустить руки.

Таролог отметила, что на данный момент он стал "мудрым отшельником", но чувствует сильную усталость. А в будущем Цискаридзе ждут тяжёлые времена.

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