Телеканал "СТБ" заменил в новом сериале лицо российского актёра Дубравина на украинца

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В новом сериале украинского телеканала "СТБ" "Последнее письмо любимого" лицо российского актёра заменили на лицо украинца. Об этом сообщает "24 канал".

В фильме снялся россиянин Прохор Дубравин. Но в новом ролике к премьере шоу украинцы заметили, что в кадре лица российского актёра нет. Заменено оно было лицом украинца Дмитрия Саранкова.

На Youtube-канале "СТБ" появился трейлер сериала, однако доступ к нему в России заблокирован. Вероятно, снят сериал был на русском языке, а затем наложен украинский дубляж.

Напомним, Дубравин снимался в сериалах "Всё не случайно", "Лабиринт", "Рысь", "Роман с детективом", "Завтра будет всегда" и других.

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