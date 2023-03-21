Отец певицы Юлии Началовой призвал не сравнивать ситуацию Романа Костомарова с судьбой его дочери

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Отец известной певицы Юлии Началовой Виктор призвал не сравнивать болезнь его дочери с заболеванием фигуриста Романа Костомарова.

После известия о том, что Роман Костомаров попал в больницу с пневмонией, которая дала тяжёлые последствия на организм спортсмена, многие люди начали сравнивать эту ситуацию с той, в которой оказалась четыре года назад Юлия Началова.

По словам Виктора Началова, сравнивать эти две ситуации некорректно. Более того, мужчина не считает правильным участвовать в различных ток-шоу и спекулировать на тему здоровья. Об этом сообщает Starhit.

"Учитывая трагедию, которая произошла с нашей дочерью, считаю неправильно и некорректно проводить параллели между Юлей и Романом", — отметил Виктор Началов.

Мужчина выразил надежду на то, что Роман Костомаров сможет справиться с трудностями, с которыми ему приходится сталкиваться сейчас.

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