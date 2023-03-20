Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина заявила, что не планирует уходить на пенсию

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина заявила, что пока не собирается уходить на пенсию.

В последнее время певица часто появляется в различных музыкальных телешоу, однако от концертной деятельности не отказывается и продолжает руководить Московским государственным академическим театром "Русская песня".

В шоу телеканала НТВ "Однажды" Надежда Георгиевна заявила, что полна сил и энергии.

"Работа помогает мне сохранять бодрость духа. Я делаю всё это не ради денег. У меня уже всё есть. Семья есть, живу не на улице, есть два дома. С собой я ничего не заберу, а знаниями и опытом поделиться — это для меня важно", — отметила артистка.

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