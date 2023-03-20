Певец Филипп Киркоров показал подписчикам отказавшегося от концертной деятельности Валерия Леонтьева.
Киркоров в своих соцсетях поздравил коллегу с днём рождения. 19 марта Валерию Леонтьеву исполнилось 74 года. Филипп Бедросович назвал Леонтьева своим учителем и истинным королём российской поп-музыки.
"Желаю, чтобы в твоей судьбе продлился зелёный свет, а в душе всегда жил одинокий бродяга любви Казанова", — написал Киркоров под совместным фото с именинником.
Многие подписчики отметили, что Валерий Яковлевич плохо выглядит. Больше всего поклонников разочаровало опухшее лицо певца.
В 2022 году Валерий Леонтьев отказался от гастролей и светских мероприятий. Артист переехал в США и перенёс две операции.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российские войска разгромили колонну бронетранспортёров М113 производства США в зоне спецоперации, момент атаки попал на видеозапись.