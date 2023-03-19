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МК: певица Ольга Зарубина раскритиковала "пьяный концерт" МакSим в Сочи

1:01
Шоу-бизнес

Певица Ольга Зарубина прокомментировала сорванный концерт MакSим (Марины Абросимовой) в Сочи. Исполнительница через несколько минут после выхода на сцену выбросила микрофон и убежала за кулисы. Некоторые пользователи Сети предположили, что певица была в состоянии алкогольного опьянения.

МК: певица Ольга Зарубина раскритиковала "пьяный концерт" МакSим в Сочи

По словам Зарубиной, такое поведение Абросимовой показывает лишь её неуважительное отношение к поклонникам, которые приехали на её выступление со всей России. Однако она уверенна, что певица не была пьяна, а непоправимая ситуация могла произойти из-за состояния здоровья. Об этом передаёт "МК".

"Нужно переносить концерт и не насиловать себя. Зритель поймёт. Тем более, она тяжело перенесла ковид. Как бы этот концерт в Сочи не отразился негативным образом на её здоровье. Потому как, конечно, такие подвиги могут иметь серьёзные последствия", — сказала Ольга Зарубина.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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