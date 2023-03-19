Певица Алла Пугачёва высказалась в Сети о концерте Валерия Меладзе в Израиле

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва после начала СВО на Украине уехала с семьёй из России. За границей Примадонна ведёт активную светскую жизнь, посещая концерты Лаймы Вайкуле, Манижи и Валерия Меладзе.

Алла Борисовна заступилась за певца и опубликовала пост на своей странице в Сети, где выразила слова поддержки Валерию и Константину Меладзе. Артистка отметила, что их совместное творчество с каждым годом становиться только "вкуснее и ценнее".

"Должна огорчить врунов, говорящих о "провальных" концертах Валерия Меладзе в Израиле. Это был праздник! Песни Константина Меладзе в исполнении Валеры — прекрасное вино: с годами становятся только вкуснее и ценнее. Салют, вера, надежда и любовь", — написала Пугачёва.

Меладзе последнее время находится под пристальным вниманием общественности. На одном из выступлений в Дубае артист поддержал Украину, чем вызвал массу негативных комментариев со стороны российских коллег и поклонников.

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