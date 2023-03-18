Врач Елена Соломатина заявила, что Романа Костомарова резкое снижение веса может привести к инфаркту

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Фигурист Роман Костомаров уже третий месяц борется за свою жизнь. Спортсмен поступил в больницу с пневмонией, которая дала самые тяжёлые последствия.

Врач-диетолог Елена Соломатина прокомментировала состояние его здоровья и высказалась о серьёзном риске из-за большой потери веса. По её словам, резкая потеря массы веса может негативно повлиять на работу всех внутренних органов. Однако врач отметила, что это стало лишь последствием долгого нахождения в коме. Специалист объяснила, что медики кормят фигуриста маленькими порциями и через катетер.

"Ему дают минимальное питание, какое можно усвоить. Человек — это большой насос, который всегда должен двигаться. У Романа многие процессы в организме замедлились, идёт регресс, истончаются сердечные мышцы, что в будущем приведёт к сердечной недостаточности", — отмечает врач в беседе с Woman. ru.

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