Актриса Марина Федункив рассказала о встрече с теледоктором Еленой Малышевой.
Федункив была приглашена вместе со своими коллегами по шоу Comedy Woman Екатериной Варнавой и Олегом Верещагиным на церемонию вручения премии "Призвание". За кулисами Варнава и Федункив встретились с Еленой Малышевой.
"Малышева подошла к нам со своей свитой. Сказала, что обожает меня и всегда хохочет над моими номерами. Потом подошла к Варнаве и спросила, исковеркав её фамилию, почему та не красится. Отметив, что без косметики она очень страшненькая", — заявила Марина в шоу "Пожалуйста, не рассказывай!".
Федункив уточнила, что они с Варнавой действительно были без макияжа, потому что эта была лишь репетиция торжества.
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