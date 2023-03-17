Актриса Марина Федункив заявила, что Елена Малышева назвала Варнаву "очень страшненькой"

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Марина Федункив рассказала о встрече с теледоктором Еленой Малышевой.

Федункив была приглашена вместе со своими коллегами по шоу Comedy Woman Екатериной Варнавой и Олегом Верещагиным на церемонию вручения премии "Призвание". За кулисами Варнава и Федункив встретились с Еленой Малышевой.

"Малышева подошла к нам со своей свитой. Сказала, что обожает меня и всегда хохочет над моими номерами. Потом подошла к Варнаве и спросила, исковеркав её фамилию, почему та не красится. Отметив, что без косметики она очень страшненькая", — заявила Марина в шоу "Пожалуйста, не рассказывай!".

Федункив уточнила, что они с Варнавой действительно были без макияжа, потому что эта была лишь репетиция торжества.

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