В Большой театр вернули балет Кирилла Серебренникова: вымарывать имена — дело мелкое

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Балет "Герой нашего времени" в постановке Кирилла Серебренникова вернётся на сцену Большого театра, несмотря на то, что режиссёр находится в опале.

Через восемь лет после премьеры зрители снова смогут увидеть постановку Серебренникова. Впервые балет увидел сцену в 2015 году.

Об имени режиссёра руководство театра предпочло умолчать.

"Либретто — народное", — комментируют исчезновение имени постановщика с афиши в Сети.

Ранее Кирилл Серебренников объяснил, что "Гоголь-центр" закрыли за позицию и за честность.

Алгоритм действий в ситуациях, когда культурный деятель под запретом, а его творения достойны внимания, ещё не выработан.

"Вроде ж как и негоже, когда из-за одного "чудака" все вокруг страдают (мы о Печорине, разумеется): будь то уже снятый фильм или отшлифованный спектакль. Но и вымарывать имена — дело мелкое, да и не того пошиба Геростратушка, чтоб забвению предавать", — гласит объяснение издания newizv.ru.

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