Уехавший из РФ актёр Филиппенко собирает средства для Украины, выступая с пьесой про Сталина

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народный артист России Александр Филиппенко собирает средства для гуманитарной помощи Украине читкой пьесы "Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича".

В Сети появилась афиша с анонсом выступления Филиппенко в Доме Рижской еврейской общины. Мероприятие называется "художественная читка пьесы" про Иосифа Сталина.

Вместе с Филиппенко выступит также Шамиль Хаматов, младший брат Чулпан Хаматовой.

В афише объясняется, что "все вырученные средства пойдут на покупку гуманитарной помощи Украине".

Ранее дочь Александра Филиппенко рассказала, что её отца уволили из театра Моссовета за то, что он осудил проведение спецоперации на Украине. Актёр обращался к поклонникам, нарядившись в украинскую вышиванку.

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