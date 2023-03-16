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Уехавший из РФ актёр Филиппенко собирает средства для Украины, выступая с пьесой про Сталина

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Шоу-бизнес

Народный артист России Александр Филиппенко собирает средства для гуманитарной помощи Украине читкой пьесы "Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича".

Уехавший из РФ актёр Филиппенко собирает средства для Украины, выступая с пьесой про Сталина

В Сети появилась афиша с анонсом выступления Филиппенко в Доме Рижской еврейской общины. Мероприятие называется "художественная читка пьесы" про Иосифа Сталина.

Вместе с Филиппенко выступит также Шамиль Хаматов, младший брат Чулпан Хаматовой.

В афише объясняется, что "все вырученные средства пойдут на покупку гуманитарной помощи Украине".

Ранее дочь Александра Филиппенко рассказала, что её отца уволили из театра Моссовета за то, что он осудил проведение спецоперации на Украине. Актёр обращался к поклонникам, нарядившись в украинскую вышиванку.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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