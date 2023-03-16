Станислав Садальский перечислил плюсы для России от санкций. Актёр считает, что теперь доходы будут оставаться в стране и пойдут на её развитие.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" пожелал США здоровья за то, что России перекрыли операции с долларом.
"Год подкопим и стартанём. Держись, корова из штата Айова. Несколько лет перетопчемся, пока перезапустим импортозамещение, и выйдем, наконец, на нормальный рост. Не было бы счастья, да несчастье помогло", — выразил своё мнение актёр.
Садальский отметил, что Запад заставил россиян вспомнить забытые навыки, такие как ходьба пешком, выращивание на Кубани помидоров и другие занятия "своими руками".
Он считает, что России не пришло бы в голову выпрыгивать из вскипающего котла. Заслуженный артист РСФСР уверен, что только враг может указать на нашу деградацию.
Ранее Станислав Садальский рассказал, что жители Украины, Белоруссии, Грузии, Прибалтики жили лучше россиян в период СССР.
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