Поклонники осудили рэпера Басту за негатив в адрес блогера Дмитрия Масленникова

Пользователи Сети раскритиковали рэпера Василия Вакуленко, выступающего под псевдонимом Баста, за неуважительное отношение к блогеру Дмитрию Масленникову.

Масленников стал гостем YouTube-шоу рэпера "Вопрос ребром". Во время съёмки Вакуленко жестко высказывался в адрес блогера и часто перебивал Масленникова.

Несмотря на то, что зрители привыкли к подобному поведению рэпера, на этот раз они сочли, что Бастра перешёл все дозволенные границы.

"Агрессия и неуважение к гостям", "Кажется, что Васе 15 лет", "Очень расстроила бестактность Басты", "Убил выпуск, не дав Масленникову слова сказать", — написали они в комментариях к ролику.

Рэпер отвечать поклонникам не стал, Масленников тоже предпочёл не комментировать выпуск.

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