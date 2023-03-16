Пользователи Сети раскритиковали рэпера Василия Вакуленко, выступающего под псевдонимом Баста, за неуважительное отношение к блогеру Дмитрию Масленникову.
Масленников стал гостем YouTube-шоу рэпера "Вопрос ребром". Во время съёмки Вакуленко жестко высказывался в адрес блогера и часто перебивал Масленникова.
Несмотря на то, что зрители привыкли к подобному поведению рэпера, на этот раз они сочли, что Бастра перешёл все дозволенные границы.
"Агрессия и неуважение к гостям", "Кажется, что Васе 15 лет", "Очень расстроила бестактность Басты", "Убил выпуск, не дав Масленникову слова сказать", — написали они в комментариях к ролику.
Рэпер отвечать поклонникам не стал, Масленников тоже предпочёл не комментировать выпуск.
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