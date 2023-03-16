Сбежавший из РФ Дмитрий Назаров рассказал, что Олег Табаков совершал нехорошие поступки

1:14 Your browser does not support the audio element. Культура

Сбежавший из РФ актёр Дмитрий Назаров рассказал о нехороших поступках ныне покойного художественного руководителя МХТ им. Чехова Олега Табакова.

Назаров отметил, что не всегда был согласен с внутритеатральными решениями мэтра.

"Люди даже не знают, что он совершал. Как внутри тетра, так и в своей школе. С моей точки зрения, поступки были не очень хорошие", — заявил актёр в YouTube-шоу "Скажи Гордеевой"*.

Дмитрий Юрьевич подчеркнул, что многое Табакову сходило с рук из-за умения народного артиста СССР хитрить и переводить всё в шутку.

Уточнять, о каких поступках конкретно идёт речь, актёр не стал.

Ранее актриса Елена Проклова косвенно обвинила Табакова в приставаниях к несовершеннолетним актрисам. Артистка призналась, что пережила домогательства со стороны известного актёра в юности. Его имени она предпочла не называть, однако общественность пришла к выводу, что речь идёт именно об Олеге Павловиче Табакове.

* Екатерина Гордеева внесена Минюстом РФ в реестр СМИ и физлиц, выполняющих функции иностранного агента.