Сбежавший из РФ актёр Дмитрий Назаров рассказал о нехороших поступках ныне покойного художественного руководителя МХТ им. Чехова Олега Табакова.
Назаров отметил, что не всегда был согласен с внутритеатральными решениями мэтра.
"Люди даже не знают, что он совершал. Как внутри тетра, так и в своей школе. С моей точки зрения, поступки были не очень хорошие", — заявил актёр в YouTube-шоу "Скажи Гордеевой"*.
Дмитрий Юрьевич подчеркнул, что многое Табакову сходило с рук из-за умения народного артиста СССР хитрить и переводить всё в шутку.
Уточнять, о каких поступках конкретно идёт речь, актёр не стал.
Ранее актриса Елена Проклова косвенно обвинила Табакова в приставаниях к несовершеннолетним актрисам. Артистка призналась, что пережила домогательства со стороны известного актёра в юности. Его имени она предпочла не называть, однако общественность пришла к выводу, что речь идёт именно об Олеге Павловиче Табакове.
* Екатерина Гордеева внесена Минюстом РФ в реестр СМИ и физлиц, выполняющих функции иностранного агента.
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