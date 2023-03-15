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Выступление Алексея Кортнева в Удмуртии отменили, назвав его иноагентом

0:41
Шоу-бизнес

Выступление лидера группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева в рамках проекта "Учучуду Music Weekend" отменили в удмуртском городе Воткинске, заявив, что он является иноагентом.

Выступление Алексея Кортнева в Удмуртии отменили, назвав его иноагентом

Как сообщает REGNUM, артисту запретили выступать на площадке местного дома-музея из-за его статуса иноагента. По словам директора музея, такое решение было принято "компетентными органами". Отмечается, что это связано с публичной критикой артиста СВО. 

Организатору мероприятия Александру Смакотину не удалось решить этот вопрос, даже несмотря на то, что Кортнев официально не числится в реестре иностранных агентов. 

 

 

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Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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