Телешоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" заменили на программу "Страна талантов" с Алексеем Воробьёвым

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На телеканале НТВ больше не будет выходить шоу "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой. Его заменит программа "Страна талантов", где ведущим будет Алексей Воробьёв.

Кудрявцева на протяжении семи лет встречалась со звёздами российского шоу-бизнеса и задавала им самые острые вопросы в прямом эфире. Иногда в Сети появлялись слухи об окончательном закрытии проекта, но никто из официальных лиц не комментировал печальные новости.

Однако внимательные зрители заявили, что в телепрограмме "НТВ" на следующей неделе отсутствует новый выпуск шоу "Секрет на миллион".

"Кстати, с приходом новых субботних проектов из верстки убрали "Секрет на миллион". Где-то грустит одна Лера Кудрявцева", — отметил один из пользователей Сети.

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