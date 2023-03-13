Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о запретах в её семье с мужем Игорем Макаровым

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева ответила на вопросы подписчиков в Сети и рассказала о том, что в её семье имеются определённые правила, которые не могут быть нарушены.

Артистка замужем за хоккеистом Игорем Макаровым, который на 16 лет её моложе. Пара воспитывает дочь Марию.

Одина из подписчиц телеведущей поинтересовалась, смогла ли она простить рукоприкладство. Кудрявцева заявила, что в её семье неприемлемо физическое насилие. Более того, они с мужем никогда друг друга не оскорбляют и не унижают.

"Никогда! В нашей семье запрещены оскорбления, а тем более рукоприкладство", — ответила Кудрявцева.

Ведущая отметила, что у неё есть вредная привычка выражаться матом. Но тут же подчеркнула, что раньше матом изгоняли злых духов.

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