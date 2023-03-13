Дарья Донцова рассказала, как умирал её муж: "Просто тихо заснул"

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская писательница Дарья Донцова рассказала о последних минутах жизни её мужа Александра Ивановича.

Напомним, 8 марта от рака скончался 74-летний муж Дарьи Донцовой Александр Иванович. Это известие сильно подкосило писательницу.

Донцова рассказала, что её супруг умер дома в кругу родных и близких, которые держали его за руку. Незадолго до своей смерти он успел со всеми проститься.

"Дорогие мои! Огромная благодарность всем вам за слова поддержки и за молитвы. Александр Иванович за 15 минут до того, как уйти к Господу, соборовался, причастился, а потом просто тихо заснул", — написала писательница в своем Telegram-канале.

Также Донцова отметила, что Александр Иванович умер без мучений и страданий.

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