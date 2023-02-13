Писательница Дарья Донцова сообщила о лечении рака кишечника у её мужа Александра

Российская писательница Дарья Донцова в эфире программы "Звёзды сошлись" рассказала о том, что её супруг Александр Донцов проходит тяжёлое лечение из-за онкологического заболевания.

Сценаристка отметила, что сама более 25 лет назад столкнулась со страшным диагнозом. У Донцовой обнаружили рак молочной железы. Писательница преодолела восемнадцать курсов химиотерапии и четыре операции перед тем, как наступила ремиссия.

Донцова заявила, в 2021 году её супруг проходил медицинское обследование, где врачи и обнаружили рак кишечника. На данный момент Александр Донцов уже пережил две сложные операции, но о ремиссии или улучшении состояния говорить рано.

"Две операции уже были, третья под вопросом. Сейчас очень тяжёлое лечение, прямо совсем", — рассказала Донцова.

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