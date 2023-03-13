Юлия Меньшова рассказала о существовании чёрных списков на Первом канале

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ведущая и актриса Юлия Меньшова рассказала о существовании чёрных списков на Первом канале.

По словам ведущей, в свою передачу "Наедине со всеми" ей не всегда удавалось приглашать людей, у которых она хотела взять интервью. Дело в том, что на Первом канале имеются чёрные списки, в которые включён ряд знаменитостей. Для этих людей попасть в эфир телеканала нет никакой возможности, призналась ведущая.

"Чёрные списки есть на каналах. Но это далеко не всегда распространялось на политиков, это распространялось на каких-то людей из шоу-бизнеса. Потому что, например, эти люди как-то плохо поступили с Первым каналом. Я никогда не вникала в подробности этих мотивов", — рассказала Юлия в интервью Надежде Стрелец на Youtube-канале.

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