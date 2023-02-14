Юлия Меньшова заявила, что Бузова "сама себе повесила на грудь медаль звезды"

Телеведущая и актриса Юлия Меньшова рассказала, как относится к Ольге Бузовой.

По словам Меньшовой, Ольга Бузова "сама себе повесила на грудь награду звезды". Также актриса отметила, что со многими коллегами на сегодняшний день ей трудно находить общий язык, но тяжелее всего с Бузовой, потому что она ведёт себя так, будто мир крутится вокруг неё. Об этом она рассказала в эфире RuTube-шоу "Злые языки".

Однако к Анастасии Волочковой, несмотря на её скандальную репутацию, Юлия Меньшова относится положительно, так как знаменитость говорит о себе ровно то, кем и является.

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Имидж Юлии Меньшовой