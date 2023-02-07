Юлия Меньшова заявила, что Екатерине Андреевой уже давно за 60

Телеведущая Юлия Меньшова рассказала о том, что её коллега Екатерина Андреева старше своего официального возраста. Но это не делает её менее потрясающей.

Звезда Первого канала Екатерина Андреева, как и многие женщины, предпочитает свой настоящий возраст не афишировать. В интернет-энциклопедии говорится о том, что Андреевой 57 лет, но её коллега Юлия Меньшова на днях рассказала, что эта информация не соответствует действительности. Юлия сравнила Меньшову с очень молодо выглядящей французской актрисой Филиппин Леруа-Болье.

"Вот это да. Круто! В этом году исполнится 60, — написала Меньшова в своем Telegram-канале. — Впрочем, у нас свой образец для подражания имеется — Катя Андреева. Ей 61 год, на секундочку".

Так Меньшова ответила на публикацию Надежды Стрелец, которая выразила восхищение 60-летней француженкой, известной по одной из главных ролей в сериале "Эмили в Париже".

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