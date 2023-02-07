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Юлия Меньшова заявила, что Екатерине Андреевой уже давно за 60

Шоу-бизнес

Телеведущая Юлия Меньшова рассказала о том, что её коллега Екатерина Андреева старше своего официального возраста. Но это не делает её менее потрясающей.

Юлия Меньшова заявила, что Екатерине Андреевой уже давно за 60

Звезда Первого канала Екатерина Андреева, как и многие женщины, предпочитает свой настоящий возраст не афишировать. В интернет-энциклопедии говорится о том, что Андреевой 57 лет, но её коллега Юлия Меньшова на днях рассказала, что эта информация не соответствует действительности. Юлия сравнила Меньшову с очень молодо выглядящей французской актрисой Филиппин Леруа-Болье.

"Вот это да. Круто! В этом году исполнится 60, — написала Меньшова в своем Telegram-канале. — Впрочем, у нас свой образец для подражания имеется — Катя Андреева. Ей 61 год, на секундочку".

Так Меньшова ответила на публикацию Надежды Стрелец, которая выразила восхищение 60-летней француженкой, известной по одной из главных ролей в сериале "Эмили в Париже".

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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