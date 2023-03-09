Российский рэпер Давид Нуриев, выступающий под псевдонимом Птаха, покинул территорию ДНР.
В среду СМИ сообщили, что рэпер попал под обстрел в прифронтовой зоне. В Донбасс Птаха приехал в понедельник, чтобы дать концерт для участников СВО.
Представители артиста после новостей об обстреле заявили журналистам, что телефон музыканта находится вне зоны действия сети, и на связь он не выходил.
Однако сегодня, 9 марта, Telegram-канал "Mash на Донбассе" сообщил, что рэпер благополучно покинул Донбасс.
"Птаха упорхнул из ДНР домой. С ним всё в порядке", — пишут авторы канала.
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