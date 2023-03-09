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Рэпер Птаха вернулся домой после обстрела в ДНР

0:42
Шоу-бизнес

Российский рэпер Давид Нуриев, выступающий под псевдонимом Птаха, покинул территорию ДНР.

Рэпер Птаха вернулся домой после обстрела в ДНР

В среду СМИ сообщили, что рэпер попал под обстрел в прифронтовой зоне. В Донбасс Птаха приехал в понедельник, чтобы дать концерт для участников СВО.

Представители артиста после новостей об обстреле заявили журналистам, что телефон музыканта находится вне зоны действия сети, и на связь он не выходил.

Однако сегодня, 9 марта, Telegram-канал "Mash на Донбассе" сообщил, что рэпер благополучно покинул Донбасс.

"Птаха упорхнул из ДНР домой. С ним всё в порядке", — пишут авторы канала.

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Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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