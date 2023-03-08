РИА Новости: рэперы Птаха и "Андрей 3022" попали под обстрел в Донбассе

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэперы Птаха и "Андрей 3022" попали под обстрел в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Организаторы поездки сообщили, что артисты перестали выходить на связь. Птаха (Давид Нуриев) и "Андрей 3022" передвигались по ДНР в сопровождении друзей. "Андрей 3022" присылал организаторам видео, на которых Птаха одет в каску и бронежилет. Также на видео были слышны звуки выстрелов.

"Больше мы ничего пока не знаем, связи нет", — заявили РИА Новости организаторы поездки.

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