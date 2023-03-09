Пeвицa Haдeждa Бaбкинa нaшлa зaмeнy cвoeмy мyжy Eвгeнию Гopy

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская фолк-звезда Надежда Бабкина всё чаще появляется на людях с молодым помощником Сергеем Рябовым. Поговаривают, что он может стать заменой её супругу Евгению Гору.

Евгения Гора уже давно не замечают рядом с его знаменитой 72-летней женой Надеждой Бабкиной. Зато с ней почти по 19 часов в сутки находится её молодой помощник Сергей Рябов. В одной из соцсетей он в очередной раз похвастался тесным общением со звездой.

"Tpeтий дeнь cъeмoк. 19-чacoвыe paбoчиe дни. Oчки cпacaют", — цитирует слова Pябoва Telegram-канал "Новости шоу-бизнеса".

Историк моды Александр Васильев подтвердил предположения о романе между Бабкиной и Рябовой. Он объяснил, что знаменитость не появится в новой программе "Модный приговор", потому что ей требуется кормить не только театр и внуков, но и нового молодого поклонника, а он обходится в копеечку. Васильев также поведал, что Рябов ранее занимался фигурным катанием.

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