Ирина Винер прокомментировала новость об отстранении её от работы на международных соревнованиях: "Всё в порядке"

0:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский тренер по художественной гимнастике Ирина Винер прокомментировала решение Дисциплинарной комиссии Фонда гимнастической этике отстранить её от работы на международных соревнованиях на два года.

По словам Ирины Александровны, несмотря на последнюю новость, спортивные школы продолжат работать в штатном режиме. Об этом сообщает ТАСС.

"У нас всё в порядке. Мы изобрели новый вид искусства, у нас проходят великолепные концерты. И это проходит на фоне соревнований. Покой нам только снится, всё нормально", — рассказала Винер.

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