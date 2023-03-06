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Международная федерация гимнастики отстранила Ирину Винер от работы на два года

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Шоу-бизнес

Российскому тренеру по художественной гимнастике Ирине Винер запретили появляться на международных соревнованиях в официальном статусе в течение двух лет.

Международная федерация гимнастики отстранила Ирину Винер от работы на два года

Как сообщает ТАСС, основанием для такого решения стали высказывания Винер после критики судейства на Олимпиаде-2021 в Токио, которые были были признаны оскорбительными и нарушающими правила Международной федерации гимнастики. 

Уточняется, что срок отстранения начнёт действовать после отмены запрета российским гимнастам выступать на международных соревнованиях в связи с проведением СВО Российской Федерацией, при условии, что эти меры будут сняты в течение пяти лет со дня принятия решения об отстранении тренера. 

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Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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