Российскому тренеру по художественной гимнастике Ирине Винер запретили появляться на международных соревнованиях в официальном статусе в течение двух лет.
Как сообщает ТАСС, основанием для такого решения стали высказывания Винер после критики судейства на Олимпиаде-2021 в Токио, которые были были признаны оскорбительными и нарушающими правила Международной федерации гимнастики.
Уточняется, что срок отстранения начнёт действовать после отмены запрета российским гимнастам выступать на международных соревнованиях в связи с проведением СВО Российской Федерацией, при условии, что эти меры будут сняты в течение пяти лет со дня принятия решения об отстранении тренера.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военный журналист Андрей Руденко опубликовал в своём Telegram-канале видео из морского порта польского города Гдыня, куда из США было переброшено огромное количество военной техники.