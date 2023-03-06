Международная федерация гимнастики отстранила Ирину Винер от работы на два года

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российскому тренеру по художественной гимнастике Ирине Винер запретили появляться на международных соревнованиях в официальном статусе в течение двух лет.

Как сообщает ТАСС, основанием для такого решения стали высказывания Винер после критики судейства на Олимпиаде-2021 в Токио, которые были были признаны оскорбительными и нарушающими правила Международной федерации гимнастики.

Уточняется, что срок отстранения начнёт действовать после отмены запрета российским гимнастам выступать на международных соревнованиях в связи с проведением СВО Российской Федерацией, при условии, что эти меры будут сняты в течение пяти лет со дня принятия решения об отстранении тренера.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.