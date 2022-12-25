Тренер Ирина Винер высказалась об изменах: "Главное, чтобы я об этом не знала"

Тренер по художественной гимнастике Ирина Виннер рассказала о своём отношении к изменам. Это сама природа — мужчина полигамен, заявила педагог.

Виннер на протяжении 30 лет состояла в браке с миллиардером и бизнесменом Алишером Усмановым. Летом 2022 года пара сообщила о том, что у них начался бракоразводный процесс. Причины расставания Усманов и Винер не уточняют.

Ирина Александровна в беседе с журналистами затронула важную для отношений тему измен. Тренер отметила, что для неё всегда было важно чтобы о предательстве она не узнала. Такой истине её научила собственная ученица.

"Одна очень умная ученица, которая всегда слушалась меня, проявила мудрость. Её спрашивали: "Если вам будет муж изменять, что тогда?" Она говорит: "Самое главное, чтобы я об этом не знала", — рассказала Винер.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.