Актриса Яна Поплавская опубликовала в Сети расследование 2011 года о работе фонда Чулпан Хаматовой

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Яна Поплавская опубликовала материалы расследования о растрате средств из благотворительного фонда "Подари жизнь". Артистка также раскритиковала антироссийскую позицию Чулпан Хаматовой, которая являлась один из учредителей организации.

Артистка в своём Telegram-канале прокомментировала отмену всех спектаклей с участием Хаматовой в Латвии и заявила, что в данный момент действует "эффект бумеранга". Поплавская поделилась ссылкой на материалы 2011 года, где проводилось журналистское расследование о недобросовестном распоряжении денежных средств, которые жертвовались на лечение тяжелобольным детям России.

"Фонд "Подари Жизнь" ежемесячно собирает миллионы рублей (примерно около миллиона долларов). Представляете сколько это? А знаете, куда идут эти деньги? Думаете на детей? Нет!!!!! Они идут куда угодно, но только не на реальное лечение маленьких граждан", — говорится в материалах.

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