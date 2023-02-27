Актриса Яна Поплавская опубликовала материалы расследования о растрате средств из благотворительного фонда "Подари жизнь". Артистка также раскритиковала антироссийскую позицию Чулпан Хаматовой, которая являлась один из учредителей организации.
Артистка в своём Telegram-канале прокомментировала отмену всех спектаклей с участием Хаматовой в Латвии и заявила, что в данный момент действует "эффект бумеранга". Поплавская поделилась ссылкой на материалы 2011 года, где проводилось журналистское расследование о недобросовестном распоряжении денежных средств, которые жертвовались на лечение тяжелобольным детям России.
"Фонд "Подари Жизнь" ежемесячно собирает миллионы рублей (примерно около миллиона долларов). Представляете сколько это? А знаете, куда идут эти деньги? Думаете на детей? Нет!!!!! Они идут куда угодно, но только не на реальное лечение маленьких граждан", — говорится в материалах.
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