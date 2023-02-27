Врач Розенберг заявила, что Лия Ахеджакова получила психологическую травму после изгнания из "Современника"

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Лия Ахеджакова после антироссийских высказываний и поддержки Украины оказалась в центре скандала. В театре "Современник", где много лет работала артистка, сняли с репертуара все постановки с её участием.

Врач-терапевт Любовь Розенберг заявила, что для 84-летней актрисы "изгнание" из театра может стать серьёзной психологической травмой. Специалист отметила, что "Современник" был для Лии Меджидовны смыслом жизни. Розенберг подчеркнула, что Ахеджакова проводила на работе большую часть времени.

Эксперт заявила, что для полного восстановления после сильного стресса у актрисы могут уйти годы. Также стрессовая ситуация может спровоцировать различные заболевания.

"Оставить любимую сцену и умереть — в этом случае синонимы. Это является тяжелейшей психоэмоциональной травмой для пожилой актрисы", — поделилась Любовь Розенберг со StarHit.

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