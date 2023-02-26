Житель Израиля Михаил Горин рассказал о прозвище, которое дали Алле Пугачёвой её соседи

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва после начала СВО на Украине уехала с семьёй из России в Израиль. Местный житель Михаил Горин рассказал о том, что израильские соседи Примадонны дали ей необычное прозвище.

По его словам, все относятся к семье Пугачёвой с уважением и интересом. Однако такой славы и востребованности, как это было в России, она не имеет.

Горин заявил, что местные жители называют Аллу Борисовну "наша Баруховна". Барух — это слово на иврите означает святой. Баруховна — значит, святейшая. Люди, которые близко общаются с ней, относятся к этому, как к достаточно интересному субъекту. В то же время, большого почёта или уважения к ней, как к человеку, нет.

"Всегда дорого и стильно одета, выглядит хорошо, причёска и макияж — богатая дама", — передаёт слова Горина "НТВ".

Примадонна с детьми и супругом проживает в особняке. Арендовать такой дом, в которой есть собственное бомбоубежище, обойдётся около одного миллиона рублей в месяц. А приобрести в собственное пользование такую недвижимость можно за 400 миллионов рублей.

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