Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Актриса Яна Поплавская заявила о светлом будущем российского шоу-бизнеса без сбежавших звёзд
Шеремет заявил, что ВСУ ждёт неприятный сюрприз в случае попытки наступления на юге
Доход актёра Дмитрия Назарова после переезда в Израиль уменьшился в несколько раз
РЕН ТВ: состояние фигуриста Романа Костомарова начало улучшаться
Сладков: ВС РФ следует ждать от ВСУ вязкой обороны городов после Угледара и Артёмовска
Украинский футболист в Турции снял флаг России и выбросил в мусорный бак
Путин о планах Запада разделить россиян на московитов и уральцев: может и примут нас в семью цивилизованных народов
Перечислены факты об актрисе Лии Ахеджаковой, которые она никогда не афишировала
Глава ЦРУ заявил о "дерзком" поведении со стороны Нарышкина в ходе их встречи

Житель Израиля Михаил Горин рассказал о прозвище, которое дали Алле Пугачёвой её соседи

1:16
Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва после начала СВО на Украине уехала с семьёй из России в Израиль. Местный житель Михаил Горин рассказал о том, что израильские соседи Примадонны дали ей необычное прозвище.

Житель Израиля Михаил Горин рассказал о прозвище, которое дали Алле Пугачёвой её соседи

По его словам, все относятся к семье Пугачёвой с уважением и интересом. Однако такой славы и востребованности, как это было в России, она не имеет.

Горин заявил, что местные жители называют Аллу Борисовну "наша Баруховна". Барух — это слово на иврите означает святой. Баруховна — значит, святейшая. Люди, которые близко общаются с ней, относятся к этому, как к достаточно интересному субъекту. В то же время, большого почёта или уважения к ней, как к человеку, нет.

"Всегда дорого и стильно одета, выглядит хорошо, причёска и макияж — богатая дама", — передаёт слова Горина "НТВ".

Примадонна с детьми и супругом проживает в особняке. Арендовать такой дом, в которой есть собственное бомбоубежище, обойдётся около одного миллиона рублей в месяц. А приобрести в собственное пользование такую недвижимость можно за 400 миллионов рублей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Опубликованы данные дневника боевика ВСУ, воевавшего в Артёмовске

Военный ВСУ в Артёмовске вёл мрачный дневник.

The Economist опубликовал записи солдата ВСУ о положении войск на фронте
Ходаковский об истерике "на нашей стороне баррикад": Не получается бить чужих — будем бить своих
Ходаковский осудил истерику: Советую поджать сфинктеры, сжать зубы и держать удар
В Сети высмеяли Резникова на танке НАТО: не доедет до Москвы
СВО может отправить "Терминаторы" в отставку
Российские учёные нашли способ профилактики ишемического инсульта Анастасия Жукова Уникальная Инна Чурикова навсегда останется одной из величайших русских актрис в истории Анжела Якубовская Штурм Зимнего дворца: похмелье от победы Дмитрий Соколов
МиГ-31К под Новгородом вызвал панику на Украине
В Британии назвали главный "козырь" России на Украине
ВС Украины устроили подрыв дамбы в Артёмовске, вода заливает территорию
ВС Украины устроили подрыв дамбы в Артёмовске, вода заливает территорию
Последние материалы
Актриса Яна Поплавская заявила о светлом будущем российского шоу-бизнеса без сбежавших звёзд
Шеремет заявил, что ВСУ ждёт неприятный сюрприз в случае попытки наступления на юге
Доход актёра Дмитрия Назарова после переезда в Израиль уменьшился в несколько раз
РЕН ТВ: состояние фигуриста Романа Костомарова начало улучшаться
Сладков: ВС РФ следует ждать от ВСУ вязкой обороны городов после Угледара и Артёмовска
Украинский футболист в Турции снял флаг России и выбросил в мусорный бак
Путин о планах Запада разделить россиян на московитов и уральцев: может и примут нас в семью цивилизованных народов
Перечислены факты об актрисе Лии Ахеджаковой, которые она никогда не афишировала
Глава ЦРУ заявил о "дерзком" поведении со стороны Нарышкина в ходе их встречи
Прощение как пустая формальность
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников