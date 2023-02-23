Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Более 80% граждан РФ отказались от поездок за границу весной 2023 года
Певец Олег Газманов заявил, что считает гимн Украины "неправильным"
Симоньян обратилась к защитникам Отечества: "Чуть-чуть осталось"
МИД Украины: поддержка Китаем России станет катастрофой для нас
Al Jazeera: объявленная Путиным приостановка участия России в ДСНВ-III говорит о начале гонки вооружений
Президент Венгрии Новак призвала Байдена поспособствовать миру на Украине
В Крыму по радио транслировали обращение главы ГУР Украины Кирилла Буданова
Гранаты на территории посольства Швейцарии в Москве оказались страйкбольными пакетами с горохом
Ведущая Лариса Гузеева начала зарабатывать на подкастах после закрытия "Давай поженимся!"

Продюсер Лавров призвал Дробыша поберечь здоровье Николая Носкова: "Не всякий здоровый человек выдержит"

1:11
Шоу-бизнес

Известный продюсер Сергей Лавров призвал Виктора Дробыша поберечь здоровье певца Николая Носкова.

Продюсер Лавров призвал Дробыша поберечь здоровье Николая Носкова: "Не всякий здоровый человек выдержит"

Напомним, в 2017 году Николай Носков пережил инсульт, с последствиями которого он борется до сих пор. В частности, у артиста развилась частичная парализация, а также появились проблемы с памятью.

Несмотря на серьёзные проблемы со здоровьем музыкант продолжает давать концерты и гастролировать по России. На сцене Носков исполняет свои песни сидя в кресле.

Как отмечает продюсер певца Виктор Дробыш, Носков сам изъявил желание продолжать выступать, поскольку музыка помогает ему чувствовать себя полноценным. Однако коллега Дробыша считает иначе. Об этом пишет Экспресс Газета.

"Да, говорят, что сцена лечит, что общение с публикой продлевает артисту жизнь. Но одно дело — выйти с одной-двумя песнями в Кремле. А тут целый тур с перелётами и переездами между городами, которые разделяют огромные расстояния. Это не всякий здоровый человек выдержит," — заявил Лавров.

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Популярное
Путин взорвал информационную бомбу своим выступлением — Никифорова

Выступление Путина вызвало бурное обсуждение.

РИА Новости: президент РФ Путин взорвал информационную бомбу посланием Федеральному собранию
Замороженные активы ЦБ РФ снова не нашли в ЕС. И не найдут
ЕС снова не нашёл замороженные резервы ЦБ РФ. "Где деньги, Эльвира?"
Сотни тысяч военных бросит Россия в зону СВО уже в марте
Названы имена звёзд-патриотов
Уникальная Инна Чурикова навсегда останется одной из величайших русских актрис в истории Анжела Якубовская Штурм Зимнего дворца: похмелье от победы Дмитрий Соколов Модуль "Наука" — рискованное предприятие или прорыв? Анастасия Жукова
Боевиков ВСУ шокировала новая тактика ВС РФ: бронетранспортёр "разнёс в клочья" их позиции
Военные России разбили позиции морпехов ВСУ под Донецком
Прогнозы Романа Костомарова больше не дают малейших поводов для оптимизма
Прогнозы Романа Костомарова больше не дают малейших поводов для оптимизма
Последние материалы
Симоньян обратилась к защитникам Отечества: "Чуть-чуть осталось"
Продюсер Лавров призвал Дробыша поберечь здоровье Николая Носкова: "Не всякий здоровый человек выдержит"
МИД Украины: поддержка Китаем России станет катастрофой для нас
Al Jazeera: объявленная Путиным приостановка участия России в ДСНВ-III говорит о начале гонки вооружений
Президент Венгрии Новак призвала Байдена поспособствовать миру на Украине
В Крыму по радио транслировали обращение главы ГУР Украины Кирилла Буданова
Гранаты на территории посольства Швейцарии в Москве оказались страйкбольными пакетами с горохом
Ведущая Лариса Гузеева начала зарабатывать на подкастах после закрытия "Давай поженимся!"
У здания посольства Швейцарии в Москве найден пакет с двумя гранатами РГД-5
Владимир Путин признался, что сам бы мог с трудом слушать своё послание
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников