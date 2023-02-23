Продюсер Лавров призвал Дробыша поберечь здоровье Николая Носкова: "Не всякий здоровый человек выдержит"

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный продюсер Сергей Лавров призвал Виктора Дробыша поберечь здоровье певца Николая Носкова.

Напомним, в 2017 году Николай Носков пережил инсульт, с последствиями которого он борется до сих пор. В частности, у артиста развилась частичная парализация, а также появились проблемы с памятью.

Несмотря на серьёзные проблемы со здоровьем музыкант продолжает давать концерты и гастролировать по России. На сцене Носков исполняет свои песни сидя в кресле.

Как отмечает продюсер певца Виктор Дробыш, Носков сам изъявил желание продолжать выступать, поскольку музыка помогает ему чувствовать себя полноценным. Однако коллега Дробыша считает иначе. Об этом пишет Экспресс Газета.

"Да, говорят, что сцена лечит, что общение с публикой продлевает артисту жизнь. Но одно дело — выйти с одной-двумя песнями в Кремле. А тут целый тур с перелётами и переездами между городами, которые разделяют огромные расстояния. Это не всякий здоровый человек выдержит," — заявил Лавров.