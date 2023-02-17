Семью Николая Носкова обвинили в том, что они насильно заставляют артиста выступать на концертах

1:22 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Близких известного российского певца Николая Носкова раскритиковали после концерта исполнителя в Перми.

Ранее состоялся концерт Николая Носкова в Перми. На выступлении артист смог исполнить всего несколько песен, после чего был вынужден прервать мероприятие из-за плохого самочувствия. Это стало поводом для многочисленных обвинений в адрес семьи и продюсера Носкова Виктора Дробыша. В частности, близких обвиняли в попытке нажиться на тяжелобольном музыканте. Об этом сообщает "7Дней.ру".

Эту ситуацию уже прокомментировали и родные артиста, и Виктор Дробыш. По словам продюсера, Николай Носков сам хочет продолжать выступать на сцене, поскольку музыка — это вся его жизнь. Дробыш поддерживает музыканта в его решении, поскольку выступления помогают ему справиться с последствиями болезни.

Что касается случая в Перми, то виной всему стал тяжёлый перелёт, однако Носков отменять концерт не захотел.

"Пройдет время, все забудется",- прокомментировала ситуацию в Перми супруга певца Марина.

Напомним, в 2017 году Николай Носков перенёс тяжёлый инсульт. С последствиями приступа артист борется до сих пор.

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