Мария Миронова ответила критикам: "Я переживу, а если у Ахеджаковой инфаркт случится"

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Не так давно Мария Миронова поддержала Лию Ахеджакову после её снятия со спектаклей в "Современнике". После этого на актрису обрушилась волна хейта.

Каждая публикация Мироновой теперь подвергается критике. Актриса призывала подписчиков быть добрее, но это не помогло.

"Мария, чего вы добиваетесь? Начните с себя. "Один всегда постыден труд — превозносить себя. Да так ли ты велик и мудр? Сумей спросить себя…" Рекомендую рубаи Хайяма", — написали артистке.

Дочь Андрея Миронова нашла, что ответить недоброжелателям.

"Я-то как раз все переживу. А если у 84-летней Лии Ахеджаковой инфаркт будет? Вы с Хайямом ответственность нести будете? Хватит травить людей. Окститесь", — ответила на нападки Мария.

Подписчики не оставили без внимания и сына Марии Мироновой Андрея. Интернет-пользователи предположили, что молодой человек мог бы отправиться защищаться Родину. Мария в ответ заявила, что страна нуждается в защите, когда на неё кто-то нападает. Актриса выразила надежду, что её сын будет "служить правде".

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