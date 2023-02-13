Дочь Андрея Миронова Мария возмущена увольнением Лии Ахеджаковой и Дмитрия Назарова

На прошлой неделе стало известно об увольнении Лии Ахеджаковой из театра "Современник". На поддержку актрисы встали многие её коллеги. Не осталась в стороне и Мария Миронова. Наследница знаменитого актёра считает данную ситуацию несправедливой.

"Это — уникальная актриса, на которой выросло целое поколение. Раньше творческих сотрудников ценили и уважали, выделяли квартиры, бесплатные места в санатории. И никогда не говорили, что они "наживаются" на стране. А теперь их гонят. Несправедливость, которая не укладывается в голове", — написала Мария в своих соцсетях.

В своих рассуждениях Миронова затронула и ситуацию с Дмитрием Назаровым, который был уволен из МХТ им. Чехова за антироссийские высказывания.

Стоит отметить, что сама Мария Миронова является создателем Фонда артиста, который на протяжении 13 лет помогает ветеранам и деятелям искусства.

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