Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
StarHit: Актёр Алексей Панин возмущен новостью о своей смерти
Снайпер ВС РФ уничтожил двух иностранных наёмников одним выстрелом
Генерал Гурулёв призвал ВС РФ усилить защиту Калининграда и Белоруссии от Польши
Маргарита Симоньян за минуту рассказала, чем закончится СВО: Украина в составе РФ
Милорад Додик: страны Запада паникуют из-за мощного оружия Путина
РВ: штурмующие Угледар легендарные тяжёлые снайперы уничтожили более ста наёмников и боевиков ВСУ
Берлускони: США должны предложить Зеленскому в обмен на прекращение огня план восстановления
Генерал ВСУ Наев: разведка США передаёт Украине данные для определения целей ударов
Globe and Mail: власти Канады полагают, что сбитый над страной шар мог быть российским

Дочь Андрея Миронова Мария возмущена увольнением Лии Ахеджаковой и Дмитрия Назарова

Шоу-бизнес

На прошлой неделе стало известно об увольнении Лии Ахеджаковой из театра "Современник". На поддержку актрисы встали многие её коллеги. Не осталась в стороне и Мария Миронова. Наследница знаменитого актёра считает данную ситуацию несправедливой.

Дочь Андрея Миронова Мария возмущена увольнением Лии Ахеджаковой и Дмитрия Назарова

"Это — уникальная актриса, на которой выросло целое поколение. Раньше творческих сотрудников ценили и уважали, выделяли квартиры, бесплатные места в санатории. И никогда не говорили, что они "наживаются" на стране. А теперь их гонят. Несправедливость, которая не укладывается в голове", — написала Мария в своих соцсетях.

В своих рассуждениях Миронова затронула и ситуацию с Дмитрием Назаровым, который был уволен из МХТ им. Чехова за антироссийские высказывания.

Стоит отметить, что сама Мария Миронова является создателем Фонда артиста, который на протяжении 13 лет помогает ветеранам и деятелям искусства.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Анна Казарина
Анна Эдуардовна Казарина – журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
ВС РФ применили новую тактику ударов

Вооружённые силы РФ при ударе по Украине использовали ракеты, БПЛА, катера.

МК: войска ВС РФ применили на Украине новую тактику ракетных ударов с обманом ПВО
Глава МИД Украины Кулеба: Россия запомнит, как мир отметит годовщину начала СВО
Кулеба предупредил о "великих событиях" 24 февраля, которые запомнит Россия
Нефть резко подорожает на фоне сокращения сырья добычи Россией — эксперт аль-Джавабара
Европа получила жёсткое послание от России из-за истребителей для ВСУ
Открытость и правдивость свойственны Водолеям, рожденным 13 февраля Соломон Соловьев Зеленский напугал молдавских политиков так, что весь кабмин ушёл в отставку Ольга Лебедева Жениться по любви не может ни один король Сергей Лебедев
Аллегрова исполнила в Кремле композицию о России с намёком на ядерное оружие
В Евросоюзе наркоманы хотят быть похожими на Зеленского
Появилось первое фото моста после атаки морского дрона ВС РФ
Появилось первое фото моста после атаки морского дрона ВС РФ
Последние материалы
StarHit: Актёр Алексей Панин возмущен новостью о своей смерти
Открытость и правдивость свойственны Водолеям, рожденным 13 февраля
Снайпер ВС РФ уничтожил двух иностранных наёмников одним выстрелом
Генерал Гурулёв призвал ВС РФ усилить защиту Калининграда и Белоруссии от Польши
Маргарита Симоньян за минуту рассказала, чем закончится СВО: Украина в составе РФ
Милорад Додик: страны Запада паникуют из-за мощного оружия Путина
РВ: штурмующие Угледар легендарные тяжёлые снайперы уничтожили более ста наёмников и боевиков ВСУ
Берлускони: США должны предложить Зеленскому в обмен на прекращение огня план восстановления
Генерал ВСУ Наев: разведка США передаёт Украине данные для определения целей ударов
Globe and Mail: власти Канады полагают, что сбитый над страной шар мог быть российским
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников