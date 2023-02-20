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Ургант намекнул на возвращение своего шоу в эфир, опубликовав фотографию

0:41
Шоу-бизнес

Телеведущий Иван Ургант намекнул на возвращение своего шоу "Вечерний Ургант" в эфир. Он опубликовал в соцсетях фотографию с подписью "Люблю, когда вся команда в сборе". На шее у него можно заметить бейджик программы.

Ургант намекнул на возвращение своего шоу в эфир, опубликовав фотографию

Напомним, весной 2022 года ходили слухи, что программу закрыли, однако представитель Первого канала их опроверг.

Ургант перестал появляться на российском телевидении после начала спецоперации на Украине. Шоумен критиковал власти страны и уезжал из России, но позже вернулся и продолжил работать на частных вечеринках и корпоративах.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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