Телеведущий Иван Ургант озвучил рекламный ролик на российском ТВ

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий Иван Ургант перестал появляться на российском телевидении после начала СВО на Украине. Программа "Вечерний Ургант" также прекратила выходить в эфир. Шоумен раскритиковал власти страны и уезжал из России, но позже вернулся и продолжил работать на частных вечеринках и корпоративах.

Руководитель Первого канала Константин Эрнст не спешит возвращать Урганта в эфир. Зрители считают, что пути телеведущего с федеральным каналом разошлись окончательно.

Шоумен объявился на канале ТВЦ в эксклюзивной рекламе, которую он озвучил. В Telegram-канале Trainview предположили, что вставку с Ургантом не рискуют показывать в онлайн-трансляции.

"Впервые за год Ургант появился на телевидении. Его голос озвучил ролик "Дома с маяком", который был показан на "ТВЦ" около семи утра. Что любопытно, отыскать отрывок в записи не удается — там этого блока нет", — уточняют пользователи Сети.

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