Рената Литвинова вернулась в Россию после 11 месяцев жизни в Париже

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рената Литвинова посетила Россию впервые за 11 месяцев. Поводом для визита стал предстоящий юбилей её матери. 23 февраля родительнице артистки Алисе Михайловне исполнится 85 лет.

"Еду к Маме на День Рождения. 85 лет. Дорога через Питер, "где ещё есть адреса…", — написала Литвинова в своих соцсетях.

Напомним, что уже почти год Рената Литвинова проживает в Париже. Во Франции актриса ведёт насыщенную творческую жизнь. Литвинова регулярно принимает участие в фотосессиях и модных показах, пишет новые сценарии, ставит спектакли и ездит на гастроли.

Несмотря на заграничный успех, Рената ранее признавалась, что скучает по близким людям, оставшимся в России. В частности, пожилая мать артистки не захотела переезжать за границу.

Рената Литвинова вернулась в Россию после 11 месяцев жизни в Париже

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