"Мосфильм. Золотая коллекция": «Вам и не снилось» признали лучшим советским фильмом о любви

Телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" узнал о предпочтениях российских зрителей. Как оказалось, среди всех советских фильмов о любви россияне считают лучшей картину "Вам и не снилось".

Тематический опрос канал "Мосфильм. Золотая коллекция" решил провести в преддверии Дня всех влюблённых. Помимо ленты "Вам и не снилось" в лидерах оказались мелодрамы Андрея Кончаловского и Бориса Дурова, а также романтически комедии Владимира Меньшова и Эльдара Рязанова.

Второе место по числу зрительских симпатий занял мюзикл "Романс о влюблённых". На третьей строчке оказался фильм "Не могу сказать "прощай". Замыкают пятёрку две комедии: "Любовь и голуби" и "Служебный роман".

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