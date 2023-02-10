Сын создателя Чебурашки Роман Качанов назвал одноимённый фильм "сомнительным кином"

Фильм "Чебурашка", ставший лидером российского кинопроката, до сих пор вызывает массу споров и обсуждений. В то время как одни восхищаются успехами ленты, другие считают такое кино "сомнительным". Так, сын создателя советского "Чебурашки" Роман Качанов-младший выразил уверенность, что про современный аналог быстро забудут.

Кукла из того самого советского мультфильма о Чебурашке много лет хранилась в доме режиссёра Романа Качанова-младшего, сына создателя мультфильмов о Чебурашке Романа Качанова. Мультипликатором он не стал, но наследие отца хранил бережно. Зрители могут помнить Романа по картине "ДМБ".

"Я понимаю, интерес к этим предметам сейчас возник в связи с этим сомнительным "кином", которое сделано по мотивам фильмов папы. Я не хочу участвовать в обсуждениях, даже как-то косвенно с этим связанных. Через полгода это, условно говоря, кинополотно забудут. И тогда я готов вернуться к беседе о куклах", — заявил Качанов в беседе с "Фонтанкой".

Качанов не стал разглашать, где сейчас находится та знаменитая кукла. Сам режиссёр покинул Россию весной 2022 года после окончания работы над фильмом "Марш утренней зари".

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