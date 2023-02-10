Минюст признал Земфиру* иностранным агентом

Минюст России включил певицу Земфиру* в список иностранных агентов. Информация об этом появилась в вечернем обновлении соответствующего реестра Минюста РФ в пятницу, 10 февраля.

Ведомство заявило, что артистка "открыто выступала в поддержку Украины". Также Земфира* давала концерты в "недружественных" и выступала с призывами против СВО. В ведомстве уверены, что певица "получала поддержку от иностранных источников".

Помимо Земфиры*, реестр иноагентов пополнили ещё семь человек. В их числе политик Дмитрий Гудков*, политолог Аббас Галлямов*, математик Сергей Шпилькин*, активистка Анна Ривина*, ЛГБТ-активистка Александра Казанцева*, автоэксперт Сергей Асланян*, активистка из Владивостока Татьяна Намазбаева*.

* Физическое лицо, признанное иноагентом на территории РФ.

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