После увольнения из МХТ актёр Дмитрий Назаров столкнулся с критикой со стороны некоторых коллег, а также с хейтом в социальных сетях.
В последнее время часть российских пользователей Сети негативно высказывается в адрес Дмитрия Назарова. Об этом сообщает StarHit. Так, один мужчина порадовался отъезду актёра, написав оскорбительный комментарий.
"Всё-таки свалил! Воздух чистый пошёл! Пердун старый", — съязвил подписчик.
Назаров решил ответить комментатору в ставшей традиционной для него стихотворной форме.
"Вы теперь довольны, исторгнув эту маленькую грязь? Я раньше пукал непроизвольно, теперь же буду, только вспомнив вас", — смеётся Назаров.
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