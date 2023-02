Американская метал-группа Limp Bizkit выпустила новый клип с Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским и Джо Байденом. Образы президентов были созданы с помощью технологии deepfake. Клип доступен на официальном YouTube-канале музыкального коллектива.

Композиция Out Of Style была выпущена ещё в 2021 году, но сделать клип музыканты решили только сейчас.

"We should be on the same team", — поётся в песне, что переводится как: "Мы должны быть в одной команде".