Скотт Риттер: у Путина есть черта характера, которая выводит США из себя

Соединённые Штаты имеют вескую причину не говорить правду о президенте России, полагает ветеран американской разведки Скотт Риттер.

Он отметил, что на Западе часто говорят о том, что Владимир Путин работал в КГБ. При этом, например, никто не говорит о том, что 41-й президент США Джордж Буш был директором ЦРУ.

Скотт Риттер считает, что президент России обладает крайне неприятной и даже возмутительной для истеблишмента Соединённых Штатов чертой характера, сообщает "ПолитРоссия".

"Владимир Путин необычайно сложная личность. И если начать говорить о нём правду, то все его сочтут привлекательным. Он очень честный, красноречивый и умный человек. Также ему присуще сострадание и что самое главное — стремление заботиться о своих людях. Для американских политиков это самый большой грех", — отметил Риттер.

Он подчеркнул, что США хотят для России такого лидера, политика которого приносила бы пользу Соединённым Штатам, а не российскому народу. И Вашингтон глубоко возмущает тот факт, что не в характере Путина играть по американским правилам.

А потому Запад распространяет о президенте России информацию, которая не соответствует действительности.