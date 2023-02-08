От ставшего инвалидом актёра из "Папиных дочек" Михаила Казакова ушла жена — "Как научишься ходить, так и звони"

Актёр Михаил Казаков, сыгравший Полежайкина в популярном сериале "Папины дочки", рассказал о расставании с супругой.

Артист признался, что его супруга ушла к другому мужчине. Причиной этому послужила травма, которую он получил в 2020 году, упав с 12-метровой пожарной лестницы во время фотосъёмки.

"У неё сейчас другой мужчина. Сказала: мол, как научишься ходить, так и звони. Ей с инвалидом не по пути, как я понимаю", — рассказал "Комсомольской правде" Казаков.

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