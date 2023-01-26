Актриса Дарья Мельникова прокомментировала отсутствие её персонажа Жени в продолжении сериала "Папины дочки". Артистка не стала скрывать, что отношение продюсеров проекта сильно обидело её.
Мельникова сообщила, что согласие на участие в сериале с её стороны было, но у руководителей оказалось другое мнение. Актриса отметила, что расстроилась из-за того, что создатели проекта упустили возможность собрать персонажей вместе спустя 10 лет.
"Съёмки в "Папиных дочках" останутся для меня прекрасным детским воспоминанием", — написала Мельникова в Сети.
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