Агата Муцениеце стала популярной благодаря сериалу "Закрытая школа", но этот проект сделал её заложницей одного амплуа. Сама же актриса хочет играть разноплановых персонажей. Её главная мечта — примерить на себя роль убийцы.
"Я же мечтаю, всё мне хочется сыграть какого-нибудь одержимого демонами убийцу. И чтобы он был с таким безумным взглядом. Сумасшедшего короче", — поделилась Муцениеце в своих социальных сетях.
Примечательно, что помимо актёрской карьеры у Агаты за плечами модельное прошлое. В свои 33 года артистка может похвастаться почти идеальной фигурой. Несмотря на это, Муцениеце считает, что ей есть над чем работать. Актриса много времени проводит в спортзале, совершает пробежки, а также регулярно посещает косметолога.
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