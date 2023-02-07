Агата Муцениеце призналась, какую роль мечтает сыграть

Агата Муцениеце стала популярной благодаря сериалу "Закрытая школа", но этот проект сделал её заложницей одного амплуа. Сама же актриса хочет играть разноплановых персонажей. Её главная мечта — примерить на себя роль убийцы.

"Я же мечтаю, всё мне хочется сыграть какого-нибудь одержимого демонами убийцу. И чтобы он был с таким безумным взглядом. Сумасшедшего короче", — поделилась Муцениеце в своих социальных сетях.

Примечательно, что помимо актёрской карьеры у Агаты за плечами модельное прошлое. В свои 33 года артистка может похвастаться почти идеальной фигурой. Несмотря на это, Муцениеце считает, что ей есть над чем работать. Актриса много времени проводит в спортзале, совершает пробежки, а также регулярно посещает косметолога.

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